Григорий Лепс просит в гримерку мед, алкоголь и аптечку

Григорий Лепс один из самых востребованных и успешных исполнителей на нашей эстраде. И один из самых гастролирующих. Певец колесит по городам и весям России, чтобы побольше заработать. В новом интервью он признался, что ему дорого обходятся путешествия его юной невесты из Великобритании в Россию и обратно. А теперь стало известно, что Григорий Лепс поднял свой гонорар еще на три миллиона. Сейчас за часовое выступление певец берет 11 миллионов рублей, компетентно сообщает телеграм-канал SHOT.

В гримерку артист просит вино, виски и три пепельницы, мед и целую аптечку: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ тоже в ампулах и персиковое масло. Кроме того, там должно быть оборудовано место для врача-фониатра.

При этом Григорий Лепс категорически отказывается давать интервью и требует, чтобы никто не беспокоил его ни на сцене ни в гримерке. В исключительных случаях артист может попросить привезти его на мероприятие на частном самолете.