Соединенные Штаты заблаговременно уведомили Южную Корею о решении позволить Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Как пишет Korea Times, администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля подтвердила получение такого предупреждения от Вашингтона. При этом источник из его окружения заявил, что никаких дискуссий между лидерами двух государств на этот счет не было.

В Сеуле также подчеркнули, что США и Южная Корея в качестве союзников "могут при необходимости обменяться необходимым вооружением", но эта тема не обсуждалась.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался по поводу разрешения США киевскому режиму бить по России ракетами ATACMS. Политик ограничился заявлением, что "все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что в данной ситуации важно сохранять спокойствие и просчитывать, чего хочет добиться противник. Эксперт подчеркнул, что "нас пугают самым страшным, чтобы этого самого страшного не случилось".