Свердловский чиновник велел рожать сварщиков и маляров

Глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов выступил с призывом к женщинам решить проблему дефицита кадров в отрасли, в которой он трудится.

Чиновник пожаловался на то, что "подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться". В связи с этим он попросил россиянок "рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров", чтобы появилась "рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом".

В эфире регионального телеканала ОТВ Суханов отметил, что прежде до 70-80% занятых в строительстве и капремонте составляли приезжие, однако теперь с мигрантами сложнее, "их квота, поток стал меньше".

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал россиян активнее заводить детей, пока "рожалка работает". Тем, кто игнорирует свои детородные возможности, он пригрозил карой Божьей и лихим испытанием. Парламентарий также заверил, что в слове "рожалка" нет ничего обидного — оно "душеласкающее".

Повышение рождаемости остается одним из приоритетов в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать".