Вдова раскрыла новые обстоятельства смерти Владимира Левкина

Владимира Левкина не стало 17 ноября. Бывшему участнику группы "На-На" было 57 лет. Лишь после смерти артиста стало известно о том, что перед этим его госпитализировали. Певцу стало плохо, его увезли в больницу с подозрением на пневмонию. Затем популярного исполнителя перевели в реанимацию - на протяжении многих лет тот боролся с онкологическим заболеванием.

Журналисты связались с вдовой Владимира Левкина Мариной. По ее словам, ничто не предвещало беды. Певец на своих ногах вышел из дома и уехал в клинику.

"Еще в субботу я с ним разговаривала… Все так внезапно. Это произошло не после продолжительной болезни. Это не так. Ему просто стало плохо, он попал в реанимацию. Его на скорой увезли. Хотя как увезли… Он на своих ногах вышел и уехал в больницу", - рассказала вдова "КП".

Сегодня, 19 ноября, Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище. В Сети гадают, явится ли проститься с артистом его бывший продюсер Бари Алибасов. Не секрет, что тот тяжело воспринял уход Владимира Левкина из коллектива. Поговаривали, что продюсер даже стал считать певца врагом и годами с ним не общался.