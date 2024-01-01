Раскрыты потери ВСУ с начала СВО

Потери украинской армии с начала спецоперации составили около 906,5 тысячи человек.

При подсчетах учтены как убитые, так и раненые, передает ТАСС. Согласно подсчетам агентства, число потерь в ВСУ в 2024 году уже превысило суммарные потери за два первых года СВО.

27 февраля 2024 года занимавший тогда должность министра обороны России Сергей Шойгу завил, что ВСУ на всех направлениях потеряли более 462,5 тысячи человек. Украинская армия ежедневно теряет около тысячи человек и более 100 единиц военной техники, в том числе зарубежного производства.