Собянин: Число поступивших в предпринимательские классы выросло на 44%

В Москве в этом году в предпринимательские классы зачислили на 44% больше учеников, чем в прошлом. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, школьников готовят к поступлению в профильные экономические вузы и знакомят со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.

В программе делают акцент на обществознании, математике и иностранных языках.

Кроме того, подростки учатся принимать инновационные решения и ориентироваться на конкретный результат. Многие старшеклассники ещё в школе открывают собственное дело и получают реальный опыт.

