Новости СВО: подразделения "Южной" группировки развивают наступление

Передовой пункт управления артиллерии группировки "Центр". Обстановка на поле боя - как на ладони. Картинку с дронов-разведчиков выводят одновременно на множество экранов. Командование оперативно принимает решения, в какой точке нанести удар. В свой профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии - военнослужащие на боевом посту.

Накануне мотострелковые подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии освободили населенный пункт Новоалексеевка. На кадрах, которые опубликовало Минобороны, видно, как штурмовики стремительно заходят в жилые кварталы и уничтожают противника. Занят еще один важный участок по подготовке плацдарма для дальнейшего наступления на Красноармейск.

Работают расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Мощное высокоточное оружие с дальностью стрельбы до 500 километров. Вездеходное шасси может нести как баллистические, так и крылатые ракеты. При подлете к цели они ставят помехи и практически неуязвимы для ПВО противника.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Копанки, Ивановка, Терны, Торское. За сутки потери противника составили до 450 военнослужащих и 20 единиц вооружения".

В День ракетный войск и артиллерии отличившимся военнослужащим командование вручило государственные и ведомственные награды. Ордена и медали привезли прямо на передовую.