Не теряя надежды: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Имрона Паттибаева

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение шестилетнего Имрона Паттибаева. У мальчика - тяжелая форма острого лимфобластного лейкоза. Ребенок прошел курс химиотерапии, но болезнь не хочет отступать. Чтобы победить смертельный недуг, мальчику требуется трансплантация костного мозга, но прежде необходимо оплатить шесть курсов тотального облучения тела, а для успешной пересадки понадобятся сопроводительные препараты. Стоит это более трех миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Маленький Имрон так безутешно плачет, когда надо в очередной раз сдавать кровь, что даже у опытной медсестры начинают дрожать руки. У мальчика - тяжелая форма острого лимфобластного лейкоза. Диагноз поставили еще в 2021 году. И с тех пор, несмотря на все усилия врачей, смертельная болезнь не отступает:

"Пациент уже получил стандартную химиотерапию, но, к сожалению, заболевание вернулось. И на данный момент нужно усиливать терапию для того, чтобы добиться стойкой ремиссии . Если этого не сделать, есть высокий риск развития рецидива и, к сожалению, летального исхода", - сообщила Дарья Симакова, врач-детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

В августе мальчику исполнилось шесть лет. Свой день рождения он встретил в больнице. Несмотря на торт, воздушные шары и подарок, это был невеселый праздник. Мама все еще не может оправиться от нового удара, который нанесла болезнь сына. После первого блока химиотерапии ему стало легче. Никто тогда и подумать не мог о рецидиве.

Врачам удалось снова вывести Имрона в ремиссию, но это лишь временная отсрочка. Чтобы победить смертельную болезнь, ребенку требуется очень сложное и изнурительное лечение. Ему показана трансплантация костного мозга, но прежде необходимо оплатить шесть курсов тотального облучения тела, а для успешной пересадки понадобятся сопроводительные препараты. Врачи предупреждают - задержка может быть критична.

Но стоят тотальное облучение и пересадка огромных денег – больше трех миллионов рублей. Мама мальчика просто в отчаянии. Говорит, когда озвучили эту сумму, она плакала. У семьи нет таких денег и никогда не было. Единственный шанс спасти ребенка - это обратиться к неравнодушным людям.

Сейчас Имрон проходит подготовку к сложным процедурам, чтобы потом не тратить на это драгоценное время. За мальчиком внимательно наблюдают врачи: относительно стабильное состояние может измениться в любой момент. И новый рецидив точно наступит, если ничего не предпринимать. Мама безотлучно находится рядом с сыном. Она знает: если ребенок становится замкнутым, прячется ото всех под подушкой - значит, ему хуже. И это самые страшные минуты.

Мама Имрона не теряет надежды. Она не может себе представить, что ее любимого мальчика, который сейчас так нуждается в ее поддержке, вдруг не станет. Веселый и общительный Имрон стал серьезным и замкнутым. Может часами сидеть, прижавшись к маме. Она старается не показывать ему своих слез и изо всех сил верить только в лучшее. В то, что неравнодушные люди откликнутся и помогут, а болезнь навсегда отступит. И ее сын снова будет улыбаться.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Имрона Паттибаева, программа 2141