В профильной комиссии Госсовета обсудили развитие туризма в России

Развитие туризма в России и внедрение современных технологий в данную сферу обсудили в профильной комиссии Госсовета.

Среди основных направлений работы - расширение инфраструктуры и логистики, интеграция искусственного интеллекта, решение кадрового вопроса и привлечение инвестиций в отрасль. Как отметили участники встречи, туризм становится одним из ключевых секторов российской экономики, влияющим на развитие городов и целых субъектов.

"Он открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест, реализации творческих инициатив и многое другое. Масштабность задач в этой отрасли возрастает. Отрасль оказывает существенное влияние на целый ряд сфер. Транспорт, цифровизация, связь, строительство, сельское хозяйство", - отметил Алексей Дюмин, секретарь Государственного совета.