Президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах саммита "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро заявил, что американский лидер Джо Байден принял "хорошее решение", разрешив Украине использовать произведенное в США оружие для ударов по территории России.

Как рассказали собеседники агентства Reuters, французский политик позитивно воспринял и оценил информацию о соответствующем решении действующей американской администрации.

Свою позицию Макрон мотивировал тем, что якобы "Россия — единственная, кто принял решение об эскалации" и "именно это привело к решению США".

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что если уходящему президенту США Джо Байдену уже "нечего терять", то Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями. Однако всем хорошо известно, чем заканчивались прежние попытки Европы одолеть Россию.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал авторов этого решения имбецилами и заявил, что ВПК Соединенных Штатов стремится успеть развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти, лишь бы получить прибыль.