Эстония призвала ЕС отправить военных на Украину из-за Трампа

Европа должна быть готова отправить вооруженные силы на Украину, чтобы поддержать любое мирное соглашение, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна.

Как заявил политик в интервью Financial Times, членство Украины в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности. Однако если США выступят против этого приглашения, Евросоюзу придется вмешаться и разместить свои вооруженные силы для сдерживания "российской агрессии".

Ранее бывший глава британского кабмина Борис Джонсон заявил, что Лондону, возможно, придется отправить своих военных на Украину, несмотря на неоднократно декларированную позицию о нежелании это делать. Об объяснил это тем, что "иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией".

При этом 11 ноября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркивал, что в Евросоюзе по-прежнему нет каких-либо согласованных решений по возможной отправке европейских военных на Украину в каком-либо статусе.