Момент подрыва машины офицера в Севастополе попал на видео

ФСБ опубликовала запись с камеры видеонаблюдения с моментом подрыва автомобиля начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базыка капитана первого ранга Валерия Транковского.

На записи видно, как машина притормаживает перед лежачим перекрестком. После этого происходит мощной взрыв, который буквально разнес автомобиль.

Подрыв машины Валерия Транковского произошел 13 ноября. Военный получил тяжелые ранения, от которых скончался. 19 ноября ФСБ сообщила о задержании двоих жителей Крыма, причастных к теракту. Одна из них - женщина. Она, по данным спецслужб, следила за Транковским. Второй задержанный изготовил и заложил взрывное устройство. Они уже дали признательные показания. По данным ФСБ, задержанные действовали по указанию СБУ.