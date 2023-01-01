ФСБ сообщила о задержании подорвавших машину офицера в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе.

По данным спецслужбы, они подорвали автомобиль военнослужащего утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе. От полученных ран Транковский скончался.

Задержанные действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Подрыв спланировал начальник 5 Управления Департамента контрразведки Юрий Мурилев, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в Следственном комитете, задержанные - 38-летняя жительница Севастополя, которая вела наблюдение за Транковским, и 47-летний житель Ялты, который изготовил и установил под днище автомобиля взрывное устройство. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

"В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября этого года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение", - рассказал на допросе мужчина.

Валерий Транковский – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России, капитан 1 ранга.