У дочери Глюкозы начались галлюцинации из-за анорексии

У певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) две дочки: Лидия и Вера. Старшей в этом году исполнилось 17 лет, младшей - 13. Лидия пошла по стопам матери и начала песенную карьеру. Новоиспеченная артистка взяла псевдоним Ray!, носит винтажные наряды, а волосы раскрасила в белый и черный цвета. Лида не скрывает, что ее преображение связано с переломными моментами взросления. Она рассказала, что страдала от расстройства пищевого поведения (РПП). У нее была анорексия - Лида ничего не ела и весила всего 38 килограммов. Но при этом она еще страдала и от булимии. Дочь Глюкозы вспомнила:

"Периодически у меня были моменты, когда я жевала пищу, а потом выплевывала, хотела просто почувствовать вкус, но не есть. В какой-то момент стали происходить голодные обмороки. Были периоды, когда я неделю жила на жвачках и кофе. Ну а потом съедала полкухни, пила слабительное. И это был вечный порочный круг".

В шоу "Девчата" Лидия поведала, что отец Александр Чистяков пытался вразумить ее продолжительными беседами о том, что ей надо изменить отношение к питанию. Однако последней чертой для нее стали галлюцинации, которые начали видеться ей из-за голода.

"У меня уже накопилась усталость за два года, когда спишь по три часа в день. И ты в таком состоянии на постоянке, потому что ходишь в школу, пьешь, спишь, и у тебя мало времени. В какой-то момент я сижу на толчке после слабительных и прошу подругу: „Подай воды, пожалуйста“. Она мне смотрит в глаза и говорит: „Я не могу, я не настоящая…“ Оказалось, у меня галлюцинации", - сообщила Лидия.