Названы регионы России, в которых хотят ограничить майнинг

Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года 13 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказали в российском кабмине.

Как уточняет пресс-служба федерального правительства, соответствующий запрет предлагается установить в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкалья, Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в четырех новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

На заседании правительственной комиссии, обсуждая эту тему, пояснили, что такое решение продиктовано сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике указанных регионов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов с майнингом криптовалют. Как заявил глава государства на совещании с кабмином по экономическим вопросам, этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков".

При этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, говоря о перспективах разрешения майнинга криптовалют в нашей стране, подчеркивал, что "все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться".