Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

В ходе 79-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Генассамблея всемирной организации предложила генеральному секретарю ООН и впредь проводить регулярные консультации с генсеком ОДКБ.

Делать это предлагается в рамках двусторонних контактов и форумов различных форматов с учетом вклада ОДКБ "в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности".

Ранее участники министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка подчеркнули значимые усилия Африканского союза и ОДКБ по содействию обеспечению и поддержанию региональной безопасности и стабильности.

О приостановке работы в ОДКБ объявила Армения, объяснив это тем, что организация "не среагировала должным образом" на военную агрессию против суверенной территории государства.