Макрон разыскал Лаврова на саммите G20 и пожал ему руку

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает агентство Bloomberg, французский лидер целенаправленно разыскал российского министра. Судя по видео, Макрон поднялся на помост, на котором выстроились участники саммита для фотографирования. После чего пожал Лаврову руку. Политики перекинулись несколькими фразами.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Бразилии 18-19 ноября. В мероприятии принимают участие 42 страны. Российскую делегацию по поручению Владимира Путина на нем возглавляет Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что западные лидеры, чтобы не фотографироваться с Лавровым "устраивают цирк". Например, они проводили съемку ночью до приезда российского министра.