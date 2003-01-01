Началось прощание с Владимиром Левкиным: первое фото с церемонии

Сегодня, 19 ноября, в Москве прощаются с популярным исполнителем, бывшим участником группы "На-На" Владимиром Левкиным. В распоряжении журналистов оказалось первое фото с печальной церемонии. На ней видно, как страдает вдова артиста Марина. Именно она вместе с 12-летней дочкой Никой встречала у белоснежного гроба всех близких и друзей, обмениваясь с ними фразами и сжимая в объятиях.

Напомним, что Владимир Левкин умер 17 ноября. По словам вдовы Марины, причиной смерти стало вовсе не продолжительное заболевание, которым страдал исполнитель. В свежем интервью она призналась, что и подумать никто не мог, что так печально все закончится, ведь они разговаривали накануне, а в больницу он попал и вовсе на своих ногах.

Популярный исполнитель был госпитализирован с подозрением на пневмонию. До этого певец перенес сложную операцию, однако продолжал работать, посещать светские мероприятия, совершенно не демонстрируя проблем со здоровьем. А ведь еще в 2003 году артисту диагностировали рак на четвертой стадии, однако певец смог уйти в ремиссию, пройдя сложный период лечения. Спустя годы болезнь вернулась, но и на этот раз Владимиру Левкину удалось его победить.