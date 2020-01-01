Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину.

"Основы госполитики в области ядерного сдерживания" опубликованы на официальном портале правовой информации. Поправки в него были анонсированы еще в сентябре. В документе прописаны условия, определяющие возможность применения ядерного оружия:

- Поступление достоверной информации об атаке территории России баллистическими ракетами;

- Применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения;

- Воздействие на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действия ядерных сил;

- Агрессия против России и Белоруссии с применением обычного оружия;

- Поступление информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения.

Агрессия любой страны из военного блока против России будет рассматриваться как агрессия всего блока, говорится в тексте указа.

Положения в документе могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Решение о применении или неприменении ядерного оружия принимает президент России.

Предыдущая редакция ядерной доктрины России была утверждена в июне 2020 года.