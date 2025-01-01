В Музее Победы на Поклонной горе во вторник, 19 ноября, прошла церемония презентации логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Официальный логотип представил народный артист России Владимир Машков. Министр культуры России Ольга Любимова, которая руководит рабочей группой оргкомитета по координации выполнения плана основных мероприятий, рассказала о плане основных торжественных мероприятий.

Кроме того, исполнительный директор Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова на этой же церемонии расскажет об акциях добровольцев, приуроченных к 80-летию Победы — и всероссийских, и международных.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне имеют особое значение в современных геополитических условиях, когда предпринимаются множественные попытки переписать историю и умалить заслуги советских воинов. Однако в России чтят память всех, кто помог одержать победу над фашизмом.

Российский лидер Владимир Путин во время поездки в Улан-Батор подчеркивал, что наша страна благодарна Монголии за уважительное отношение к общему историческому наследию. Прорабатывается возможность участия монгольских военных в параде 9 мая 2025 года на Красной площади.

При этом в Кремле отмечали, что пока нет понимания, пригласит ли российский лидер Владимир Путин избранного президента США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.