Регионы за год направили на поддержку участников СВО 201 млрд рублей

Российские регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции 201 миллиард рублей. Такие данные во вторник, 19 ноября, озвучила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Как подчеркнула эксперт, "это немалые деньги, это приличные деньги", поэтому "мы сейчас выходим на проверку бюджета по риск-ориентированному подходу".

Орлова призвала унифицировать и кодифицировать меры поддержки участников спецоперации как с точки зрения их наименования, так и в части объема, предоставляемых льгот или преференций, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Президент призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников СВО и семьи военнослужащих.

Встречаясь с руководителями регионов, президент обязательно поднимает тему помощи бойцам и их родным. Глава Ярославской области Михаил Евраев передал Владимиру Путину шеврон артиллеристов, "смысл которого — "Неважно, насколько силен противник, важно кто рядом".