Песков: Использование неядерных ракет ВСУ против России может повлечь ядерный ответ

Документ об основах госполитики России в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как и внутри страны, так и за рубежом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Указ Путина направлен на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и ее союзников.

"Нужно было привести в соответствие наши основы ядерного сдерживания с нынешней обстановкой – это первое. Второе – Россия всегда рассматривала ядерное оружие как крайне вынужденную меру. Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы", - уточнил спикер Кремля.

Песков добавил, что использование Украиной западных неядерных ракет против территории нашей страны по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.

"Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае применения обычного оружия против нее", - сообщил он журналистам.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. В нем прописаны условия, определяющие возможность применения ядерного оружия.

Агрессия любой страны из военного блока против России будет рассматриваться как агрессия всего блока. Положения в документе могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Решение о применении или неприменении ядерного оружия принимает президент России.