Российские военные внимательно отслеживают ситуацию на фоне публикаций о планах украинской армии использовать американские ракеты ATACMS в Курской области. Такое заявление сделал во вторник, 19 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией, в связи с прозвучавшими заявлениями".

При этом Песков отметил, что "дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все".

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства предупредил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России, согласно обновленной российской ядерной доктрине, может повлечь ядерный ответ, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил уходящего американского лидера Джо Байдена за решение по ATACMS, поскольку якобы "Россия — единственная, кто принял решение об эскалации".

Примечательно, что после этих публикаций Макрон на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии на совместном фотографировании демонстративно пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, словно и не делал перед этим антироссийских заявлений.