Медведев заявил о праве России нанести ядерный удар по НАТО

Президент США Джо Байден, вероятно, "решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества". Так прокомментировал решение политика снять ограничения на удары по России ракетами ATACMS зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, использование ракет члена Североатлантического альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию. В этом случае у нашего государства возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам военного блока, где бы они ни находились.

Как подчеркнул политик, "это уже WWIII", причем уже не будет важно, кто санкционировал применение ракет большой дальности стран НАТО вглубь территории России, как и то, что они "не смогут внести существенного вклада в военные действия врага".

Комментарий Медведева последовал за сообщением о том, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней говорится, что допускается применение ядерного оружия против противников, которыми признаются государства и военные союзы, рассматривающие Россию как противника, а также обладающие ядерным (или иным настолько же опасным оружием) либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.

До того заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации.