"Я боролась до конца": Карнавал расплакалась после слов Тарасовой

Певица Валя Карнавал является участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Она катается с прославленным фигуристом Никитой Кацалаповым. Зная, что в пару ему ставят талантливых и "сильных" партнерш, фанаты сделали вывод, что Валя должна показать лучшие результаты. Однако пока ожиданий зрителей молодая артистка не оправдала. В новом выпуске председатель жюри, прославленный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала Валю Карнавал, и та расплакалась, передает sport24. По мнению Тарасовой, Карнавал и Кацалапов, кроме спотыканий, ничего не показали. Номер ей не понравился.

"Сказать нечего. Я действительно боролась до конца. После первой неудачи пыталась собраться, клянусь вам. Ноги были без контроля. Мы делаем эти беговые по шесть часов на тренировках… Но сегодня была борьба. Учиться чему-то новому очень сложно. У всех бывают неудачи. Спасибо сегодняшнему дню за эту неудачу", - не сдерживая слез, высказалась Карнавал.

Отметим, что и после предыдущего выступления Валя расплакалась и пообещала работать усерднее и исправить ошибки. Меж тем в Сети зрители высказывают мнение, что скоро именно эта певица покинет проект из-за того, что не показывает хороших результатов.