Заболеваемость COVID-19 выросла более чем на 20% за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусом в России за неделю вырос более чем на 20%.

По итогам минувшей недели зарегистрированы более 25,4 тысячи случаев заболевания ковидом, что на 21,6% выше, чем неделей ранее, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре. Доминирующим штаммом в России остается линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1.

Скончались от коронавируса за прошедшую неделю 46 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что во время подъема заболеваемости важно помнить о профилактических мерах. А именно – регулярно мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания. При первых симптомах болезни следует обратиться к врачу.