Вдова не отходила от гроба на прощании с Левкиным

Сегодня, 19 ноября, в Москве проходит церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным. Последний приют он обретет на Троекуровском кладбище. Почтить память артиста пришли не только близкие и друзья, но и журналисты.

"Володя был артистом, он никогда не ругал журналистов. Когда меня спрашивали, пускать вас или нет, у меня не было сомнений. Спасибо, что пришли", - обратилась к репортерам убитая горем вдова Левкина Марина.

Женщина, по данным "МК", держалась из последних сил: она то улыбалась, то плакала, то что-то шептала. Она не отходила от гроба покойного супруга. Рядом с ней находилась 12-летняя дочь Ника. Посетила церемонию прощания и старшая наследница Владимира Левкина 31-летняя Виктория. Однако она расположилась чуть дальше от гроба. Кроме того, в траурном зале были запечены Денис Майданов, Кай Метов, Вадим Такменев, Александр Бердников.

"Мне кажется, это какой-то сон и я завтра проснусь. Как будто умерла я… Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой…" - приводит слова трогательной речи вдовы Владимира Левкина телеграм-канал "Звездец какой-то".