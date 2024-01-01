Россия ценит отношения и с Китаем, и с Индией, а потому никогда не будет диктовать им что делать. Такое заявление сделал во вторник, 19 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политик отметил, что Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов из-за близких отношений с Россией. Однако Москва убеждена, что Нью-Дели сумеет избавиться от этого прессинга.

Он также напомнил, что Россия и Индия развивают отношения во всех возможных сферах. Ожидается, что во взаимной торговле в 2024 году будет преодолен показатель в 60 миллиардов долларов.

На высоком уровне находятся и отношения лидеров России и Индии, благодаря чему глава индийского кабмина Нарендра Моди может получать данные из первых рук, что очень важно в контексте ситуации на Украине, отметил Песков.

Наконец, в Кремле подтвердили, что ведется подготовка поездки Владимира Путина в Индию. Конкретных дат визита пока нет, но Россия ожидает этих контактов с нетерпением, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков объяснил, зачем секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу летал в Китай. По словам представителя Кремля, "поездка является одним из звеньев в цепи этого широкого диалога", который продолжают развивать Москва и Пекин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время августовского визита в Россию подтвердил твердую приверженность поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта. Политик предложил российскому лидеру помощь в этом процессе.