Канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым 15 ноября провел телефонный разговор президент России Владимир Путин, стремится "отстранить" избранного президента США Дональда Трампа от участия в возможном урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил во вторник, 19 ноября, президент Польши Анджей Дуда.

По словам польского политика, Шольц своим звонком Путину предпринял попытку добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность, чтобы оттеснить его от процесса урегулирования.

Дуда объяснил это тем, что германский политик якобы надеется таким ходом оживить отношения Германии с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Олаф Шольц "элегантно макнул" главу киевского режима Владимира Зеленского, пообщавшись по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом заявив, что якобы "придерживался в нем принципа ни слова про Украину без Украины".

Сам Шольц заявлял, что считает состоявшийся разговор крайне важным и не жалеет о своем решении его провести, даже если желаемого для западных стран результата он не принесет.