Собянин: В Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

Калинины в новой квартире уже обжились - каждую неделю в доме гости и застолья. Теперь места для торжеств и семейных посиделок хватает. Новая квартира не только просторнее, но и светлее. И планировка здесь более современная. Большая лоджия с видом на родной район, из которого не пришлось уезжать. Улучшенная отделка - можно заселяться сразу, как только получили ключи. Жилой комплекс построен по московскому стандарту реновации.

"В корпусах будут жить порядка 2,5 тысяч человек. Сделали здесь улучшенную отделку - в квартиры можно заезжать сразу. Первые этажи отдали под объекты сферы услуг и офисы. Новые дома расположены недалеко от станции метро "Черкизовская", станции МЦК Локомотив и ж/д вокзала Восточный. В пешей доступности находятся Сиреневый сад, Детский Черкизовский парк, школы, детские сады и спортивные клубы. За последние годы район Гольяново, в котором проживает 165 тысяч москвичей, серьёзно преобразился. Благоустраиваем общественные пространства", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот Демидовы свою новую квартиру только получили. Эмоции - через край. В семье три дочери, и теперь самая большая комната будет полностью в их распоряжении.

Сам жилой комплекс на Амурской улице выполнен по индивидуальному проекту. Фасад корпусов облицован кирпичами. Балконы и лоджии застеклены, есть короба для кондиционеров. На входных группах - витражи. Просторный двор. А чтобы он таким и оставался, есть подземная парковка на 260 мест. Дома оснащены автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов. Это позволит экономить на коммунальных платежах. И эти три корпуса - только часть большого проекта.

"Здесь будет построен район на 300 тысяч квадратных метров квартир с количеством парковок около 1,5 тысячи. Непосредственно на территории в 300 метрах от той точки, где мы стоим, будут построены школа и детский сад. Он будет работать на жителей этой застройки", - рассказывает Максим Якушечкин, первй компании-застройщика.

В Гольянове в программу реновации включен 101 дом - в новые квартиры переедут 25,5 тысячи москвичей. Сейчас идет строительство пяти жилых комплексов. А параллельно развивается и сам район. В этом году появился большой парк на Красноярской улице, реконструировали автовокзал "Центральный", а в планах - новая станция метро Арбатско-Покровской линии "Гольяново".