Москва простилась с Владимиром Лёвкиным. Как это было

На Троекуровском кладбище во вторник прощались с Владимиром Лёвкиным. В последний путь артиста провожали аплодисментами. Еще утром церемония прощания началась в траурном зале. Желающие попасть внутрь стояли в очереди. Люди принесли горы цветов. Из колонок звучала музыка, которая была смыслом жизни артиста. Семья покойного распорядилась пустить на прощание всех - в том числе десятки телекамер.

"Я сказала - Володя был настоящим артистом. Он так любил эти красные дорожки, концертные костюмы, зрителей. И он никогда плохо не говорил о журналистах", - отметила Мария Лёвкина, вдова.

Владимир Лёвкин стал известен на всю страну в начале 90-х как солист группы "На-На". Коллектив был одним из самых популярных в России, а Лёвкин навсегда в сердцах поклонников останется участником золотого состава. Позже кумир миллионов начал сольную карьеру. Сегодня музыканты коллектива приехали на Троекуровское кладбище, в последние годы они поддерживали отношения.

Смерть Владимира Лёвкина для всех стала полной неожиданностью. С начала двухтысячных годов певец боролся с онкологическим заболеванием и, несмотря на это, продолжал выступать на концертах. В последние дни он активно работал и посещал публичные мероприятия, однако артиста беспокоил кашель. Врачи диагностировали пневмонию.

Владимир Лёвкин скончался 17 ноября в реанимации Боткинской больницы. Артисту было 57 лет.