Жители деревни Чубарово могут добраться до дома только в хорошую погоду

Добраться до собственных домов для жителей подмосковной деревни Чубарово - каждый раз задача не из простых. Зимой приходится самим чистить снег, весной и осенью единственную проселочную дорогу и вовсе размывает. Суглинок превращается в кашу, а из-за перепада высот даже малейший наклон становится непреодолимым препятствием для автомобилей.

"От дороги здесь 800-900 метров до деревни, этот участок приходится идти пешком от остановки. Делали отсыпку своими силами, скидывались на несколько машин щебня", - рассказывает местный житель.

Однако даже подобный способ оказывается лишь временной мерой. Деревня Чубарово малонаселенная - на 12 участках проживают всего шесть человек. Владельцы домов неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой о помощи, там об их проблеме знают. Обещали разобраться в ситуации.

"Самонакатанный проезд, который ведет непосредственно в населенный пункт, располагается на землях, которые находятся в частной собственности, а также проходит через земли лесного фонда. Так что нам правовые основания не дают проводить какие либо работы. На данный момент администрацией прорабатывается вопрос с собственником земельных участков с целью уточнения границ, для выделения участков земли, для дальнейшего строительства дороги", - сообщил Алексей Родин, замглавы городского округа Чехов.

Постоянно люди в деревне жить не могут, приезжают только в сухую погоду, а вот если не уехать вовремя, придется идти пешком, но это не самая большая проблема.

"Какой-то форс-мажор, пожар - скорая помощь просто не приедет, не доедет", - объясняет местная жительница.

Местные также признаются: они бы и рады собственными силами решить вопрос с дорогой, однако даже доставить строительные материалы в деревню обойдется в круглую сумму, да и заниматься самостроем по закону нельзя. Со слов экспертов, труднодоступный подъезд к малым населенным пунктам не является редкостью, и решение вопроса с дорогой - трудная и долгая задача.

"Муниципалитеты при нынешней налоговой системе не могут содержать то, что им осталось от Советского Союза, создавать тем более не могут. И в этих условиях отсутствие работы, отсутствие производства приводят к тому, что содержать не на что. Никаких перспектив для того, чтобы в такие населенные пункты и в этот конкретный населенный пункт была проведена дорога, в ближайшие годы я не вижу", - признал юрист Константин Крохин.

Жители Чубарова надеется, что в их случае с дорогой разберутся и помогут, а пока им приходится использовать собственные дома как дачные.