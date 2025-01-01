Московские ЗАГСы открыли прием заявок на выездную регистрацию брака на следующий год.

Особняк Спиридонова, башня "Федерация", "Москвариум", метро, павильон "Космос" на ВДНХ и много других необычных площадок ждут тех, кто хочет найти свой новый "адрес счастья".

Подать заявку можно на сайте проекта, а также во дворцах бракосочетания. Церемонии будут проходить в популярные и просто красивые даты: например, 5 февраля 2025 года, 25 мая, 8 марта.

Сделать свадьбу уникальной хотят все больше москвичей. В этом году более 11 тысяч пар решили зарегистрировать брак вне традиционных ЗАГСов. Сейчас доступны более 10 тысяч слотов. Но если желающих окажется больше, то откроют дополнительные дни, чтобы счастья хватило всем.