Взята под контроль Новоселидовка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР).

В освобождении села принимали участие подразделения группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Взятие Новоселидовки позволило российским войскам двинуться к северу от Кураховского водохранилища.

Также бойцы "Центра" за сутки сумели отразить шесть контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Новоалексеевку в ДНР.