Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания. Главное

Наряду с военной доктриной основы госполитики в области ядерного сдерживания являются важнейшим стратегическим документом для страны. Там прежде всего зафиксирован принцип применения ядерного оружия, к которому Россия всегда подходила крайне ответственно. Однако этот свод положений, учитывая быстро меняющуюся военно-политическую обстановку в мире, требовал обновления. Владимир Путин их утвердил.

Ядерное сдерживание проводится в отношении отдельных государств и военных союзов, которые считают Россию потенциальным противником и обладают значительным боевым потенциалом. Оно направлено и против стран, которые предоставляют территорию и ресурсы для агрессии против России.

Это лишь одно из положений, которые прописаны в документе. Над его новой версией представители Минобороны и российского МИДа работали целый год, внося соответствующие правки. В частности, была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Об этом президент говорил на совещании в сентябре. Там же он заявил, что будет дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

То есть ядерный ответ теперь возможен при критической угрозе суверенитету России даже обычным оружием. Причем не только нашей стране. но и союзной Белоруссии.

Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету.

"Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию - и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы. И недопущения обострения межгосотношений. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия", - отметил Дмитрий Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря Кремля, подписание президентом этого документа не является ответом на решение американского лидера санкционировать удары американскими дальнобойными ракетами по территории России. Хотя, безусловно, подобные действия подпадают под новые основы политики ядерного сдерживания, что посылает Западу вполне конкретный и недвусмысленный сигнал.