Сотрудники ФСБ задержали устроивших теракт в Севастополе. Все подробности

Пульт дистанционного управления взрывным устройством мужчина спрятал под бетонным столбиком. Каждый шаг был расписан до мелочей украинскими кураторами, но скрыться от правосудия террористы не смогли.

"Установлены лица, причастные к совершению теракта в отношении военнослужащего в городе Севастополе. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

На кадрах - момент подрыва машины. Это произошло в среду примерно в 10 утра на одной из оживленных улиц Севастополя. В результате теракта погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский – начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы. По данным ФСБ, руководил операцией заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Убийство спланировал и организовал полковник Юрий Мурылев, начальник 5-го управления департамента украинской контрразведки.

Завербованная женщина вела наблюдение за российским офицером. А ее сообщник изготовил взрывное устройство из компонентов, переданных кураторами через тайники. В ходе обыска у него нашли еще одну самодельную бомбу, начиненную взрывчатым веществом массой более килограмма.

Фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания.

Российские спецслужбы продолжают поиск лиц, причастных к этому преступлению. Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Подозреваемым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.