Первая жена пришла проститься с Левкиным

Когда Владимир Левкин отправлялся в больницу, он вряд ли мог подумать, к чему все приведет. В последнее время артист себя неважно чувствовал, но держался: выходил в свет, выступал, проводил время с супругой Мариной и дочкой Никой. С 2003 года певец боролся с раком, однако смог одержать победу с недугом дважды. Но недавно Владимир Левкин, говорят, подхватил пневмонию, попал в больницу, где ему стало хуже, и 17 ноября он умер.

Сегодня артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли друзья и близкие. В том числе и бывшие коллеги по группе "На-На". Именно с участием Левкина состав коллектива фанаты называют "золотым". Говорят, продюсер Бари Алибасов был так недоволен решением Владимира покинуть группу, что не мог ему этого простить многие годы. Кстати, его на прощании не оказалось.

"Очень неожиданно. Я думал, что Вовка справился с эим. И дочка родилась у него, и всё стало лучше. Он стал работать. Это было очень неожиданно. Шок. Он никогда не жаловался на здоровье, когда мы встречались с ним. Не было тени сомнения, что у него что-то плохо со здоровьем", - приводит слова Вячеслава Жеребкина телеграм-канал Dark Voice, который вместе с Владимиром Политовым и Михаилом Игониным пришел отдать последнюю дань памяти артисту.

Особенно трогательным и тяжелым моментом стала совместная речь дочерей Владимира Левкина - 31-летней Виктории и 12-летней Ники от первой и последней жен артиста. Кстати, Виктория дала понять, что первая супруга Левкина, которую, к слову, тоже зовут Марина, присутствует в зале.

"У нас были разные отношения с отцом, все это прекрасно знают. Но мы очень любили друг друга всегда, независимо от ситуаций, которые складывались в жизни. Я очень благодарна папе за последние 12-15 лет, когда мы воссоединили семью. Благодарна маме, которая сейчас здесь, за то, что мой папа Вова Левкин, за то, что я могу это сказать и я это не скрывала", - цитирует старшую дочь Левкина Starhit.

Младшая наследница певца Ника отметила, что когда отец уезжал в больницу, то не попрощался с ней, потому что считал, что скоро выпишется и вернется домой. Но случилось так, как случилось.

"Но я не в обиде на него, потому что очень сильно люблю. Думаю, он не хотел бы, чтобы я плакала... Очень люблю папу и считаю, он все еще с нами и никогда от нас не уйдет", - заключила еле сдерживающая слезы Ника.