Песков разъяснил пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР

Пункт о взаимной военной помощи в договоре между Россией и КНДР является нормальной международной практикой для стран, которые имеют протяженную общую границу. Такое заявление сделал во вторник, 19 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, "мы будем готовы помочь нашим корейским друзьям в защите их интересов, если они станут объектом агрессии", при этом "они готовы сделать то же самое".

Речь идет про взаимовыгодное сотрудничество во имя народов двух стран, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 11 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын подписал указ о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Двумя днями ранее то же самое сделал президент России Владимир Путин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе летнего визита президента России Владимира Путина в Пхеньян заявил о полной поддержке российской специальной военной спецоперации на Украине, отметив "важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире".