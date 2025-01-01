Набиуллина назвала срок и условие снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки начнется в 2025 году, если не произойдет каких-либо дополнительных шоков. Такое заявление сделала во вторник, 19 ноября, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула Набиуллина, политика Центробанка направлена на сдерживание роста цен, без которого устойчивый рост экономики невозможен. Однако инфляция остается высокой уже четвертый год подряд, что "заставляет нас действовать решительно чтобы недуг не стал хроническим".

Председатель ЦБ заверила, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4-4,5% в 2025 году, а затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%, если обойдется без дополнительных внешних шоков, сообщает ТАСС.

Ранее пошли слухи, будто глава ЦБ Эльвира Набиулина сказала на встрече с представителями КПРФ, что ключевая ставка с марта "будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года". Однако регулятор эти сообщения опроверг.

Высокая инфляция, которую пока не удается вернуть к целевым значениям, остается причиной жесткой денежно-кредитной политики Банка России. На октябрьском заседании совета директоров ЦБ было решено поднять ключевую ставку до 21%, что является рекордно высоким показателем за всю историю нашей страны.