Британия ввела санкции против "Юнармии"

Великобритания ввела санкции против российского общественного движения "Юнармия" и начальника его главштаба Никиты Нагорного.

Об этом сказано в пресс-релизе правительства страны 19 ноября. Кроме того, в санкционный пакет, кроме "Юнармии", вошли еще девять физических и юридических лиц, которые связаны с государственными молодежными организациями.

Британские власти обвинили их в "систематических попытках идеологической обработки" украинских детей.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Соединенное Королевство, их счета в британской юрисдикции будут заблокированы.