"Она выглядит на 13!": народ бурно обсуждает 49-летнего Марка Горобца и его юную невесту

О том, что выходит замуж за 49-летнего режиссера Марка Горобца, актриса Александрина Олексюк объявила в социальной сети. На фото девушка запечатлена с золотым колечком с прозрачной вставкой и с избранником. Говорят, отношения Марка и Александрины длятся уже несколько месяцев. Якобы роман закрутился во время съемок фильма "Тур с Иванушками", в котором Горобец выступил режиссером, а Олексюк сыграла одну из ролей. Меж тем Александрине только исполнилось 18 лет. Собственно, к этому событию Марк и приурочил свое предложение.

В Сети пользователи бурно отреагировали на новость о скорой свадьбе влюбленных. Почему-то многие восприняли ее в штыки. Многие возмущены разницей в возрасте. Кто-то из интернет-пользователей подсчитал, что на момент начала отношений Александрина была еще несовершеннолетней, а еще некоторые комментаторы высказали сомнение в искренности ее чувств к возрастному жениху.

"Она выглядит на 13!", "Он ей в дедушки годится", "Это омерзительно со всех сторон", "Как папа с дочкой", "Ничего необычного, старость всегда тянет ручки к молодости", "Правильный трамплин нашла, кто-то пишет, куда родители смотрят, в кошелек его они смотрят, и в светлое будущее на перспективу", - зубоскалят пользователи Сети.