Путин рассказал, благодаря кому Россия выйдет с победой из непростого времени

Россия выйдет с победой из непростого времени благодаря российскому народу. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидер партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

В ходе встречи Нечаев заявил, что в его партии уверены в том, что страна выйдет с победой из непростого времени, в том числе благодаря Путину.

Президент поправил его, сказав, что это произойдет благодаря народу России.

Путин также рассказал, что цель России не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать. Так он отреагировал на благодарность за организацию саммита БРИКС в России.

