Американские власти нацелены на то, чтобы Украина, применяя американское оружие, получала больше возможностей. Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

По словам политика, которого цитирует Globo, "оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для обороны". Вдаваться в подробности он не стал.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Байден, вероятно, "решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества". Решение американского политика можно квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию, что дает нашей стране право на ответ — в том числе оружием массового поражения.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что подобные разрешения никак не повлияют на ход российской спецоперации, а вот сам факт того, что Запад снимает ограничения для киевского режима, Москва учтет.