Власти Украины не станут понижать нижнюю планку возраста мобилизации в ряды украинской армии, которая сейчас составляет 25 лет. В этом во вторник, 19 ноября, заверил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Политик выступил в Верховной раде Украины, пообещав в скором времени опубличить свой "план стойкости" в декабре. При этом он заявил, что "мы не торгуем безопасностью или суверенитетом", а потому Киев не отказывается от притязаний на Крым и новые российские регионы.

Что касается нехватки людей в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Зеленский заявил, что мы "предложим контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста", пишет украинское издание "Страна.ua".

Украинский министр обороны Рустем Умеров ранее признал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Между тем потери украинской армии с начала спецоперации достигли 906,5 тысячи человек, считая и убитых, и раненых. За полтора месяца до конца 2024 года показатель уже превысил суммарные потери ВСУ за два первых года СВО.