От художников до музыкантов: известные деятели культуры проводят открытые уроки для юных москвичей

Более 30 творческих учебных заведений Москвы присоединились к проекту "Урок со звездой", где музыканты, артистизмы, художники и дизайнеры проводят открытые уроки.

Участниками проекта стали уже более 1,5 тысячи учеников, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Саксофонист Игорь Бутман посетил Московскую городскую детскую музыкальную школу имени Дунаевского. Он рассказал о своей учебе игры на инструменте и поделился историями из гастрольной жизни.

Альтист Юрий Башмет встретился с воспитанниками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена. Народная артистка России Надежда Бабкина провела открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени Одоевского.

В детской музыкальной школе имени Танеева прошла встреча художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра Иваном Рудиным.

Художник Александр Шилов провел для участников проекта несколько экскурсий по своей галерее, сообщили в столичной мэрии.