Чепурченко рассказал о "жести", которая творилась с Седоковой на шоу

Вячеслав Чепурченко стал новым звездным гостем шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка". В ходе беседы популярный актер затронул тему участия певицы Анны Седоковой в шоу на выживание "Звезды в Дубае". Отметим, что не успела артистка прийти на проект, как ее быстро "убрали", причем не обошлось без скандала. Впоследствии Анна Седокова жаловалась на буллинг со стороны участников. Лишь сейчас Вячеслав Чепурченко решил внести ясность.

"Она зашла в "хату" очень странно. Понадеялась на знакомство и дружбу с Джиганом, у них даже клип был совместный. Мне категорически не понравились слова, с которых начала Аня: "Вы здесь из-за денег?! Я здесь, например, для опыта, найти себя". Я голосовал против Ани и проголосовал бы еще раз. Насколько я понимаю, она обижена. Там же произошла жесть вообще, то, что ей выговорили. Спасибо, что многое из эфира вырезали, потому что это перебор", - высказался Чепурченко.