Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании.

19 ноября Бжания подал заявление об отставке в соответствии с соглашением, подписанным властями республики и оппозицией. Исполняющим обязанности президента станет действующий вице-президент Бадра Гунба до проведения досрочных выборов.

Вместе с ним ушел в отставку глава абхазского кабмина Александр Анкваб. Его место займет бывший премьер Валерий Бганба.

Беспорядки в Абхазии начались 11 ноября после того, как оппозиция выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, который позволил бы российским компаниям реализовывать на территории республики свои инвестиционные проекты.

Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за протестов.