В ночь на вторник, 19 ноября, украинскими националистами был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США.

Как рассказали в российском Министерстве обороны, неприятелем были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" российской армии сбили пять ракет, еще одна была повреждена.

Фрагмент поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. Вспыхнул пожар, его удалось оперативно ликвидировать. Обошлось без жертв и разрушений.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что решение Вашингтона разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России можно квалифицировать как нападение стран НАТО на наше государствл. Это дает российским войскам право на ответ — в том числе оружием массового поражения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что "наши военные и соответствующие службы действительно отслеживают ситуацию максимально внимательно" в свете данных о разрешении США.

На этом фоне в ООН призвали обе стороны конфликта обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, но воздержались от указания на роль киевского режима в эскалации ситуации.