Ани Лорак объяснила, почему не пускает дочь на сцену

Ани Лорак официально была замужем лишь раз. В 2009 году популярная исполнительница вышла замуж за турка Мурата Налчаджиоглу. В 2011 году певица родила дочь Софию. После развода, который состоялся в 2019 году, наследница осталась жить с матерью. Сейчас Софии 13 лет, она учится в престижной Павловской гимназии. Она увлекается музыкой, искусством и театром, хорошо рисует, а недавно занялась блогерством.

Меж тем певица регулярно получает вопросы, не хотела бы она, чтобы София пошла по ее стопам и стала артисткой. Ани Лорак дала однозначный ответ - нет. Свою позицию она объяснила тем, что профессия певца крайне зависимая от множества обстоятельств.

"Ей нравятся мои песни, она всегда меня поддерживает, часто приходит на концерты, была на всех премьерах. Но вот на сцену я ее не вывожу - просто не очень хотела бы, чтобы она занималась этой сложной и зависимой профессией, шла по моим стопам. К счастью, сама она пока и не стремится. Пусть дочь учится, а там будет видно", - объяснила Ани Лорак "Миру новостей".