Франция пожаловалась на нехватку ракет для поставок Украине

Дальнобойных ракет SCALP, аналогичных британским Storm Shadow, у Парижа осталось мало. Источники издания Le Monde рассуждали о перспективах поставок Украине вооружений, способных бить вглубь России.

Киев уже получил от Франции десять таких ракет, планируется поставка еще 30 единиц. Парижу приходится обсуждать отправку ракет на Украину с Лондоном, так как в распоряжении Великобритании этих ракет больше.

В Париже с энтузиазмом восприняли решение американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал этот шаг Вашингтона в кулуарах саммита G20. По словам Макрона, в эскалации конфликта виновата только Россия, Вашингтону пришлось реагировать. Издание при этом признает, что снятие ограничений с применения западного оружия едва ли изменит баланс сил.